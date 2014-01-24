Кличко встречается с Фюле

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа.

«От переговоров с европейской стороной, в частности, со Штефаном Фюле, будет зависеть обсуждение с властями разрешения острого политического кризиса в Украине», - сказал журналистам Кличко перед началом встречи с еврокомиссаром.

Читайте такжеЕвросоюз готов содействовать диалогу в Украине: Фюле и Эштон едут на помощьВ то же время, отметил лидер УДАРа, все сегодня видят динамику тревожных событий, которые происходят в стране. По словам Кличко, общественность и оппозиция не удовлетворены теми предложениями власти, которые были озвучены вчера. «Вчера были предложены минимальные шаги. Это не разрешит кризис, поэтому такие предложения возмутили людей. Если сначала они требовали отставки министра внутренних дел Захарченко и правительства Азарова, то сегодня основное требование - отставка Президента. Он делает вид, что ничего не происходит», - сказал Кличко.

Ранее Кличко заявлял, что «обсуждение механизмов урегулирования острейшего политического кризиса в Украине, который власть Януковича не хочет признавать, возможно только при посредничестве представителей ЕС и ОБСЕ».