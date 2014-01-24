В Чернигове митингуют противники и сторонники власти
В Чернигове под стенами облгосадминистрации около 18.00 начались два митинга - сторонников и оппонентов власти
Как передает корреспондент УНИАН, на Аллее героев напротив ОГА расположились сторонники Партии регионов.
В сквере имени Попудренко, также напротив ОГА, начали митинг участники местного Евромайдана.
Оба митинга достаточно многолюдны, с каждой стороны в них принимают участие около 400-500 человек.
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Акции проходят спокойно. Между тем, входы в Черниговскую облгосадминистрацию охраняют группы правоохранителей, некоторые из них в касках и бронежилетах.