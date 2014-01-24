В Чернигове митингуют противники и сторонники власти

Как передает корреспондент УНИАН, на Аллее героев напротив ОГА расположились сторонники Партии регионов.

В сквере имени Попудренко, также напротив ОГА, начали митинг участники местного Евромайдана.

Оба митинга достаточно многолюдны, с каждой стороны в них принимают участие около 400-500 человек.

Читайте такжеЕвромайданы собираются во всех городах Украины (фото)Представители местного Евромайдана установили щит с фотографиями погибших в столице, а также траурные венки. Священник УПЦ Киевского патриархата о. Евгений (Орда) провел заупокойную литию. В толпе люди держат национальные флаги. Организаторы акции обратились к ее участникам с просьбой быть ответственными и помнить, что это мирная акция.

Акции проходят спокойно. Между тем, входы в Черниговскую облгосадминистрацию охраняют группы правоохранителей, некоторые из них в касках и бронежилетах.