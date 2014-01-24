Активист Гаврилюк рассказал, как "Беркут" раздел его на морозе и отрезал чуб

Доброволец 4-й сотни самообороны Евромайдана Михаил Гавриляк, над которым издевались бойцы спецподразделения МВД «Беркут», вчера вернулся к исполнению своих обязанностей на Евромайдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат, комендант Евромайдана Андрей Парубий.

Сам Гаврилюк на брифинге сообщил, что утром, когда услышал взрывы на улице Грушевского, побежал туда.

«Беркут» пошел на нас в атаку, люди наши стали отходить, а поскольку я был перед «Беркутом», то отходил последним. По дороге поднимал раненых», - отметил он.

По словам Гаврилюка, ему пришлось дольше задержаться рядом с мужчиной, который был в тяжелом состоянии, поскольку его «оглушила граната».

Активист отметил, что прикрывал себя и мужчину щитом, когда его схватили «беркутовцы».

Гавриляк сообщил, что сначала его сбили с ног «титушки», которые помогали «Беркуту».

«Они помогали «Беркуту» останавливать отходивших людей», - добавил он.

По словам Гаврилюка, «Беркут» напал на него и начал бить дубинками, он также предположил, что его хотели забить до смерти.

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Активист отметил, что слышал крики какой-то женщины прекратить его избиение. По словам Гаврилюка, спецназовцы потащили его на свои позиции, выкрикивая, что «поймали атамана Мамая» и «при этом дубинками, все, кому не лень, били».

«Сделали мне коридор, через который я должен был пробежать», - отметил мужчина.

Он подчеркнул, что таким образом его хотели унизить, сломать его дух. При этом Гаврилюк сказал, что отказался это делать.

Активист добавил, что его раздели и начали фотографироваться с ним, в частности, «стоя» на голове. По словам Гаврилюка, затем «беркутовцы» отрезали ему ножом казацкий чуб.

Гаврилюк отметил, что после этих издевательств спецназовцы решили его в автозаке отправить в милицию, «голого привезли меня в милицию».

«При этом заставляли, чтобы я начал кричать, как я их люблю, но я этого не делал, потому что я не такой человек», - сказал он.

По словам активиста, ему было очень плохо от побоев, он терял сознание, поэтому милиционеры вызвали медиков и его отвезли в больницу.

Гаврилюк сообщил, что в больнице ему помогали «афганцы» и затем привезли по его просьбе на Майдан.

Гаврилюк отметил, что били его почти все «беркутовцы», но «были и между ними люди», которые призывали прекратить избиение.

Напомним, в интернете появилось видео с неизвестным голым мужчиной, над которым силовики смеялись и заставляли фотографироваться на морозе. Шокирующее видео выложил на канале YouTube пользователь с ником FariAhad.

Как свидетельствует видео, человек, весь в синяках и гематомах, стоит на морозе в носках, в то время как милиционеры и спецназовцы фотографируют его на свои мобильные телефоны. При этом силовики матерят парня, держат его за шею и заставляют взять в руки топорик.

В конце видео парень садится в автозак, а кто-то из правоохранителей дает ему пинка. Судя по местности, это происходило на улице Грушевского.

23 января, как сообщал УНИАН, комендант Евромайдана Парубий сообщил, что активист Евромайдана, которого раздели и над которым издевались правоохранители, уже освобожден. Он отметил, что речь идет «о Михаиле Гаврилюке - добровольце 4-й сотни самообороны».

В тот же день МВД Украины принесло извинения за недопустимые действия людей в милицейской форме, фигурирующих на видео с обнаженным мужчиной, которое было распространено в СМИ.

Сообщалось, что «по данному факту уже назначена служебная проверка. Указанный материал изучается, чтобы установить место и время съемки, лиц, которые изображены на видео, а также условия, при которых было снято это видео».