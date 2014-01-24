Янукович встретился с Фюле
15:08, 24 января 2014Политика
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Состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле
Янукович встретился с Фюле
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
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«Во встрече также приняли участие глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, советник Президента Украины - Уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев, директор Департамента по вопросам отношений со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Гуннар Лиганд», - говорится в сообщении.
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