Янукович встретился с Фюле

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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«Во встрече также приняли участие глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, советник Президента Украины - Уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев, директор Департамента по вопросам отношений со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Гуннар Лиганд», - говорится в сообщении.