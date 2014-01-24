В Луцке штурмуют здание ОГА
13:12, 24 января 2014Политика
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В Луцке несколько тысяч протестующих штурмуют здание Волынской облгосадминистрации. Председатель Волынской ОГА Борис Климчук отметил, что готов стать на колени, чтобы акция протеста закончилась мирно.
Фото volynpost.com
Как передает корреспондент УНИАН, под стенами админздания, где находятся ОГА и облсовет, с 10.00 собрались несколько тысяч митингющих.
Активистам стало известно, что председатель Волынского облсовета Владимир Войтович и его первый заместитель Юрий Лобач написали заявления об увольнении.
Фото volynpost.com
К людям вышел председатель Волынской ОГА Борис Климчук и отметил, что готов стать на колени, чтобы акция протеста закончилась мирно. Люди требуют от него написать заявление и скандируют «Заявление!» «Здесь и сейчас!». Губернатор хотел вернуться в здание, но его не пустили.
Возле центрального и боковых входов админздания стоят правоохранители и спецназовцы.
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