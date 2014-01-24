В Луцке штурмуют здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами админздания, где находятся ОГА и облсовет, с 10.00 собрались несколько тысяч митингющих.

Активистам стало известно, что председатель Волынского облсовета Владимир Войтович и его первый заместитель Юрий Лобач написали заявления об увольнении.

К людям вышел председатель Волынской ОГА Борис Климчук и отметил, что готов стать на колени, чтобы акция протеста закончилась мирно. Люди требуют от него написать заявление и скандируют «Заявление!» «Здесь и сейчас!». Губернатор хотел вернуться в здание, но его не пустили.

Возле центрального и боковых входов админздания стоят правоохранители и спецназовцы.