Меркель «в ярости» от ситуации в Украине - СМИ

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, Меркель, не выбирая выражений, отметила, что правительство Германии крайне обеспокоено ситуацией и также призывает Президента Виктора Януковича избежать кровопролития и защитить демонстрантов.

Вместе с тем, по информации издания, Германия не рассматривает введение санкций в отношении Украины как действенный ответ в сложившихся обстоятельствах, но предлагает прямой диалог во избежание насилия.

«Мы ожидаем, что правительство Украины сделает все, чтобы защитить демократические свободы, в особенности права на мирные собрания и право на защиту жизни и исключение насилия, - сказала Меркель. - Мы крайне обеспокоены и даже не обеспокоены – мы в ярости от того, как принимались законы и каким образом под сомнение были поставлены фундаментальные права».

Как сообщал УНИАН, ранее Меркель уже критиковала принятые в Верховной Раде 16 января поправки к Уголовному кодексу.

Кроме того, к мирному разрешению конфликта в Украине призвали чиновники Европейского Союза, в частности глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон. Кроме того, Государственный департамент США выступил с заявлением, что Соединенные Штаты Америки готовы продолжить применение санкций в отношении наиболее радикально настроенных участников событий в Украине и призывают власти как можно скорее урегулировать ситуацию.

Одновременно председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и предложил свою помощь в поиске выхода из политического противостояния. Однако министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя отметил, что отношения с правительством Украины уже не будут прежними.

Сегодня, 23 января, состоялся телефонный разговор Меркель и Януковича. Как сообщили в пресс-службе главы государства, Янукович и Меркель «обсудили вопросы мирного выхода из политического кризиса и пути стабилизации ситуации в Украине».