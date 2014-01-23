ЕС пока не будет вводить санкции – глава Европарламента

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц в интервью изданию “Deutschlandfunk”.

«Прежде чем говорить о санкциях, мы должны подумать о том, можем ли мы послать посредника в страну… Во время Помаранчевой революции несколько лет назад Хавьер Солана и Александр Квасневский, бывший Президент Польши, стали связующим звеном между сторонами переговоров», - сказал Шульц.

Одновременно он уточнил, что отсутствие внимание ЕС к Украине оставит оппозицию в изоляции и станет своего рода предательством по отношению к людям, стоящим на Майдане. «Если ЕС перестанет говорить с Украиной, оппозиция останется в изоляции… И потому я советую рассмотреть меры по продолжению диалога», - сказал Шульц.

Как сообщал УНИАН, к мирному разрешению конфликта в Украине призвали чиновники Европейского Союза, в частности глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Кроме того, Государственный департамент США выступил с заявлением, что Соединенные Штаты Америки готовы продолжить применение санкций в отношении наиболее радикально настроенных участников событий в Украине и призывают власти как можно скорее урегулировать ситуацию.

Одновременно председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и предложил свою помощь в поиске выхода из политического противостояния. Однако министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя отметил, что отношения с правительством Украины уже не будут прежними.