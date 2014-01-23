На Грушевского силовики тушат костры из покрышек, а митингующие забрасывают их камнями

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны внутренних войск и спецназа «Беркут» слышны одиночные выстрелы .

Также непрерывно работает брандспойт, которым силовики пытаются погасить костры из автомобильных покрышек, которые развели митингующие, чтобы минимизировать для правоохранителей сектор обстрела из оружия и помешать быстрому передвижению спецназовцев при очередной попытке вытеснения или разгона активистов.

На первой линии баррикад, которая состоит из элементов железного ограждения, написано «Наши Круты здесь».

Сейчас на Грушевского присутствует около 3 тыс. протестующих.

Как сообщалось, столкновения между "Беркутом" и митингующими начались на улице Грушевского днем 19 января.

22 января в ходе столкновений застрелены двое протестующих.