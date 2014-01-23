"Беркут" задержал корреспондента Lenta.ru

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на слова фотокорреспондента Times Марию Турчинкову, которая сейчас находится на улице Грушевского.

Она рассказала, что корреспондента Lenta.ru из проекта "Срок" Андрея Васильева задержали силовики.

Собственно он сам позвонил уже из автозака и сообщил об этом. Пока никакой уточненной информации нет.