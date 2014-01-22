Евросоюз должен предупредить украинскую власть о возможности санкций - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал экс-президент Польши Александр Квасневский в интервью польскому телеканалу TVN24 Biznes i Świat в швейцарском Давосе.

”Политически мы должны призывать к прекращению насилия и к возвращению диалога – в действительности, к началу этого диалога. Но знаем, что призывов не хватает, поэтому, думаю, что украинская власть должна также знать, какие формальные инструменты - например, персональные санкции, имеет Европейский Союз”, - сказал он.

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”Не знаю, будет ли это эффективным, но знаю, что для некоторых слоев в Украине это может сыграть определенную роль”, - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск сегодня подтвердил свою ранее озвучиваемую мысль, что ведение санкций против украинской власти должно стать ”окончательным инструментом”. ”Откровенно говоря, будем предостерегать политиков, как в Польше, так и в Европе от того, чтобы слишком быстро и решительно не затрагивали тему санкций, потому что санкции в отношениях с Украиной будут таким окончательным инструментом”, - сказал Туск.

Президент Польши Бронислав Коморовский после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности страны не упоминал о возможности внедрения санкций, к которым, в частности, призывали представители наибольшей польской оппозиционной партии ”Закон и справедливость”