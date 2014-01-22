За массовые беспорядки в ОВД уже доставлено более 70 человек, 18 из них арестованы - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, говорится в сообщении, из числа задержанных, 36 задержаны процессуально в рамках открытого уголовного производства по ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки. 34-м уже сообщено о подозрении. А 18-ти лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.