За массовые беспорядки в ОВД уже доставлено более 70 человек, 18 из них арестованы - милиция
22:10, 22 января 2014Политика
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За массовые беспорядки в Киеве в органы внутренних дел уже доставлены более 70 человек.
Для 18-ти задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под вартою.REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В частности, говорится в сообщении, из числа задержанных, 36 задержаны процессуально в рамках открытого уголовного производства по ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки. 34-м уже сообщено о подозрении. А 18-ти лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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