В оппозиции заявили, что завтра опять пойдут на переговоры с властью
22:11, 22 января 2014Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что завтра состоится вторая часть переговоров с властью
Кличко заявил о второй часто переговоров с властью
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Народном вече со сцены на Майдане Незалежности.
«Но завтра, я обращаюсь к вам всем, завтра днем у нас будут переговоры, вторая часть. В 12 часов выходите, если есть у вас возможность, к администрации. Выйти и высказать свой протест, мирный протест», - призвал Кличко.
Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провели сегодня, 22 января, встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем. Они не дали никаких комментариев по итогам встречи. Встреча длилась более трех часов.
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