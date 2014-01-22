В оппозиции заявили, что завтра опять пойдут на переговоры с властью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Народном вече со сцены на Майдане Незалежности.

«Но завтра, я обращаюсь к вам всем, завтра днем у нас будут переговоры, вторая часть. В 12 часов выходите, если есть у вас возможность, к администрации. Выйти и высказать свой протест, мирный протест», - призвал Кличко.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провели сегодня, 22 января, встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем. Они не дали никаких комментариев по итогам встречи. Встреча длилась более трех часов.