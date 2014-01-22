Митингующие утверждают, что милиция применила против них огнестрельное оружие
14:42, 22 января 2014Политика
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Митингующие утверждают, что милиция снова применила против них огнестрельное оружие.
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Как передает корреспондент УНИАН, он был свидетелем, когда в скорой помощи доставили митингующего с тяжелым ранением в плечо, которое носило явные признаки ранения стрелкового оружия.
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