Митингующие утверждают, что милиция применила против них огнестрельное оружие

Митингующие утверждают, что милиция снова применила против них огнестрельное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, он был свидетелем, когда в скорой помощи доставили митингующего с тяжелым ранением в плечо, которое носило явные признаки ранения стрелкового оружия.

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