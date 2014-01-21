Милиция открыла производство по факту похищения Игоря Луценко

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, уголовное дело возбуждено по ст. 146 (хищение или незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в столичной милиции, в настоящее время принимаются меры по установлению места пребывания Игоря Луценко и лиц, которые могут быть причастны к его исчезновению.Читайте такжеВ Киеве похитили одного из главных активистов ЕвромайданаКак сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, в Киеве неизвестные похитили общественного активиста Игоря Луценко. Как написала на своей странице в Facebook активистка Мария Лебедева, Игорь Луценко на своей машине привез к Октябрьской больнице пострадавшего Юрия Вербицкого. По данным активистки, Игоря Луценко похитили вместе с потерпевшим. «От пациента осталась куртка с паспортом, он успел раздеться у врача. Залетели, скрутили руки, вывели - это вся информация», - написала активистка и добавила, что машина Игоря Луценко осталась на территории больницы.

Позже народный депутат Мария Матиос рассказала, что врач Александровской больницы подтвердила, что Игоря Луценко и человека, которого он привез в больницу с травмой, похитили прямо во время медицинских манипуляций неизвестные.

“Мы из первых уст сегодня узнали о деталях похищения Игоря Луценко и пострадавшего, которого он привез в больницу. Со слов руководства больницы, это происходило так, когда дежурный врач оказывала помощь пострадавшему, в кабинет ворвалось 4-5 человек в штатском, они заломили руки обоим посетителям и забрали их”, - сказала Матиос.

Вечером председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк после встречи с генеральным прокурором заявил, что в Генеральной прокуратуре сообщили, что Игоря Луценко среди задержанных нет.