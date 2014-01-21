Рыбак: Пришло время «генеральной уборки» в стране
Владимир Рыбак считает, что во время четвертой сессии парламента придет время выполнять повседневные дела для людей
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что во время четвертой сессии депутатский корпус должен вернуться к неукоснительному выполнению своих конституционных обязанностей, которые являются залогом нормализации ситуации в государстве, а также провести «генеральную уборку» Украины.
Об этом Рыбак подчеркнул в статье «Главная проблема - значительная часть парламентариев все дальше и дальше отдаляется от избирателей», опубликованной в газете «Голос Украины» (№10 от 21 января).
«Нервный и конфликтный характер третьей сессии Верховной Рады, которая завершилась в атмосфере противостояния, еще раз засвидетельствовал, что парламентские кризисы неминуемо становятся дополнительным дестабилизирующим фактором в обществе. Это подтвердило развитие событий в ноябре-декабре прошлого года, который был только обострен дезорганизацией парламентского процесса», - сказал Рыбак.
Таким образом, считает он, депутатам всех фракций нужно «хорошо усвоить этот печальный урок и наконец понять, что люди избирают парламент и депутатов для решения своих проблем, а не для их обострения».
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Руководитель парламента высказал мнение, что причиной нынешнего кризиса в Украине является недовольство граждан стандартами своей жизни, социально-экономическими условиями в своем регионе, коррупцией, низким качеством услуг, незаслуженно низким уровнем оплаты труда, пенсий и социальной поддержки.
Таким образом, считает Рыбак, время делать повседневные дела для людей: строить качественные дороги, улучшать материально-техническую базу школ и детских садов, заботиться о состоянии больниц и системе экстренной медицинской помощи, навести чистоту и порядок на улицах городов и сел, способствовать малому и среднему бизнесу, защищать его от коррупционных посягательств. «Образно говоря, пришло время «генеральной уборки» в стране», - добавил он.
«Четвертого февраля, когда Верховная Рада возобновит свою деятельность после межсессионных каникул, «генеральная уборка» Украины должна стать не просто красивым лозунгом, а сознательной программой деятельности всего парламента, каждого народного депутата независимо от его фракционных и политических взглядов», - сказал Рыбак.
Спикер подытожил, что «чем скорее депутатский корпус и Верховная Рада вернется к неукоснительному выполнению своих конституционных обязанностей, тем скорее Украина войдет в русло нормальной, спокойной жизни. Тем больше у нее шансов на дальнейшее развитие и европейское будущее».