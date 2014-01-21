Рыбак: Пришло время «генеральной уборки» в стране

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что во время четвертой сессии депутатский корпус должен вернуться к неукоснительному выполнению своих конституционных обязанностей, которые являются залогом нормализации ситуации в государстве, а также провести «генеральную уборку» Украины.

Об этом Рыбак подчеркнул в статье «Главная проблема - значительная часть парламентариев все дальше и дальше отдаляется от избирателей», опубликованной в газете «Голос Украины» (№10 от 21 января).

«Нервный и конфликтный характер третьей сессии Верховной Рады, которая завершилась в атмосфере противостояния, еще раз засвидетельствовал, что парламентские кризисы неминуемо становятся дополнительным дестабилизирующим фактором в обществе. Это подтвердило развитие событий в ноябре-декабре прошлого года, который был только обострен дезорганизацией парламентского процесса», - сказал Рыбак.

Таким образом, считает он, депутатам всех фракций нужно «хорошо усвоить этот печальный урок и наконец понять, что люди избирают парламент и депутатов для решения своих проблем, а не для их обострения».

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Руководитель парламента высказал мнение, что причиной нынешнего кризиса в Украине является недовольство граждан стандартами своей жизни, социально-экономическими условиями в своем регионе, коррупцией, низким качеством услуг, незаслуженно низким уровнем оплаты труда, пенсий и социальной поддержки.

Таким образом, считает Рыбак, время делать повседневные дела для людей: строить качественные дороги, улучшать материально-техническую базу школ и детских садов, заботиться о состоянии больниц и системе экстренной медицинской помощи, навести чистоту и порядок на улицах городов и сел, способствовать малому и среднему бизнесу, защищать его от коррупционных посягательств. «Образно говоря, пришло время «генеральной уборки» в стране», - добавил он.

«Четвертого февраля, когда Верховная Рада возобновит свою деятельность после межсессионных каникул, «генеральная уборка» Украины должна стать не просто красивым лозунгом, а сознательной программой деятельности всего парламента, каждого народного депутата независимо от его фракционных и политических взглядов», - сказал Рыбак.

Спикер подытожил, что «чем скорее депутатский корпус и Верховная Рада вернется к неукоснительному выполнению своих конституционных обязанностей, тем скорее Украина войдет в русло нормальной, спокойной жизни. Тем больше у нее шансов на дальнейшее развитие и европейское будущее».