ГП Майдан просит помочь отменить "законы 16 января"

Эта акция является реакцией сообщества на радикальные столкновения в Киеве и направлена на отмену антинародных законов, принятых Верховной Радой Украины 16 января 2014 года.

«Мы снова оказались в ситуации, когда вместо того, чтобы прислушаться к мнению общества и в процессе диалога снять накопленное недовольство, кто-то решил, что проще закрутить гайки и лишить нас всех возможности выражать свое мнение и проявлять свой протест. К чему это привело, мы уже видели. Сотни пострадавших и десятки раненых. Наша позиция - мы против насилия и категорически осуждаем тех, кто провоцирует столкновения. Вместе с тем, мы выступаем против принятия новых законов, направленных на ограничение прав и свобод граждан. Один из примеров ненасильственного сопротивления беззаконию власти - обрушить лавину жалоб и заявлений на все государственные учреждения».

"Требуйте невозможного! Абсурдные законы должны быть доведены до абсурда. Соблюдение законов на практике законопослушными гражданами, какими мы себя считаем, в конце концов, приведет к их отмене. Согласно действующих законов, каждое обращение должно быть учтено, на каждую жалобу должен быть дан ответ. В какой-то момент система перестанет справляться с этой лавиной! Чиновники используют жалобы для межведомственной войны, статистика сообщает о невиданный рост недовольства, ведомство переходит в такое, что отстает, кого увольняют и, наконец, система сама захлебывается от тех законов, которые сама же и придумала", - говорится в обращении.

ГП «Майдан» призывает всех граждан Украины последовать примеру жителя города Нетишин Сергея Рыжука, когда он письменно потребовал от начальника городского отдела Управления внутренних дел предоставить ему и его друзьям машины милицейского сопровождения со спецсигналами для поездки в баню, а также обеспечить силами милиции охрану общественного порядка во время проведения мероприятия». Свои требования он мотивировал выполнением тех законов, которые 16 января 2014 года приняла Верховная Рада Украины.