Количество пострадавших милиционеров возросло до 110 человек - МВД

В МВД сообщают о 110 пострадавших во время столкновений на Грушевского

119 работников органов внутренних дел уже обратились за медицинской помощью, 80 из них госпитализированы, сообщается на официальном сайте МВД. Читайте такжеМайдан-2014: Крещение кровью У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами.

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