Количество пострадавших милиционеров возросло до 110 человек - МВД
09:55, 21 января 2014Политика
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В МВД сообщают о 110 пострадавших во время столкновений на Грушевского
Работники правоохранительных органов пытаются потушить на себе огонь / mvs.gov.ua
119 работников органов внутренних дел уже обратились за медицинской помощью, 80 из них госпитализированы, сообщается на официальном сайте МВД.
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Работники правоохранительных органов пытаются потушить на себе огонь / mvs.gov.ua
У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами.
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