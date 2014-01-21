На Грушевского активизировались столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 2:00 ч. 21 января на месте столкновений находится около 1000 человек.

Время от времени протестующие швыряют в милицию фейерверки, камни и бутылки с зажигательной смесью, за что получают от милиции выстрелы из травматического оружия, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Участники акции постоянно бьют палками в бочки или в элементы сорванных заборов создавая таким образом психологическое давление на правоохранителей.

Некоторые активисты принесли и подожгли возле сожженных милицейских авто покрышки.

Также в связи с тем, что возле стадиона "Динамо" не работает большой экран, который вчера освещал милиции действия протестующих, правоохранители подтянули прожекторы, которыми освещают все происходящее перед ними.

Активисты, которые активно выступают против правоохранителей меняются идя строем, так же как это делают сотрудники спецподразделений милиции. На их место заступают другие люди.

Следует отметить, что в отличие от вчерашнего дня, на месте столкновений находится значительно меньше автомобилей скорой помощи.