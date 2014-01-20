СМИ: Кличко может оказаться резидентом США

Об этом сообщает Mignews со ссылкой на газету "Закон и бизнес". Как утверждает газета, ссылаясь на опубликованные документы, лидер УДАРа сдал налоговую декларацию, в которой указан номер социального страхования США.

Номер социального страхования США (SSN – Social Security Number) используется правительством США для идентификации своих граждан и резидентов, а также учета их заработков. Номер социального страхования является пропуском для многих услуг и процедур, которые оказывают государственные институции США своим гражданам и резидентам.

«Cогласно поданной декларации такие номера имеют также члены семьи Виталия Кличко – супруга и дети», - отмечает издание.

Как известно, в последнее время появлялась информация о том, что Виталий Кличко имеет статус резидента и имеет право на постоянное место жительство сразу в двух зарубежных странах – США и Германии.

УНИАН обратился за комментариями в пресс-службу лидера УДАРа Виталия Кличко.