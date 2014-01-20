Одному из госпитализированных митингующих ампутирована кисть руки, троим удалили глазные яблоки

Троим пострадавшим были удалены глазные яблоки, а еще одному ампутирована кисть руки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохарев.

Он объяснил, что операции по удалению глаз были необходимы потому, что врачи констатировали у пострадавших контузию глаз, а ампутация части руки была необходима, поскольку кость была полностью раздроблена.

Пострадавшие находятся в Александровской клинической больнице (около 16 человек), в больнице скорой помощи (4 человека), в клинической больнице № 9 (5 человек), в больнице № 17 политравм (3 человека), в детской клинической больнице № 7 (1 юноша из числа митингующих, которому 17 лет), в областной клинической больнице Киевской области (2 человека) и в клинической больнице № 3.

По словам Мохарева, это ситуация на 9.00, и новой информации он пока не получал. Среди пострадавших есть двое журналистов – из газеты «Известия» и Радио Свобода. По словам руководителя департамента, они госпитализированы в Александровскую клиническую больницу.

В токсикологическое отделение, по словам Мохарева, обращений не было.

Возраст пострадавших - от 17 до 59 лет. Преимущественно, это киевляне, но есть и люди из регионов, при этом как из восточных, так и из западных. Мохарев сообщил, что ночью работали 15 бригад скорой помощи. Они работали в напряженном режиме, но выполнили задачу по оказанию медицинской помощи.

Как заверил руководитель департамента, бригады и больницы обеспечены необходимыми медикаментами и препаратами.

Как отмечалось на брифинге, в целом было зафиксировано 103 обращения к бригадам скорой помощи по состоянию на 9.00.