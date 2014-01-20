На киевском Майдане Независимости начался молебен

09:06, 20 января 2014
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, со сцены Майдана с речью выступают представители Украинской греко-католической церкви.

Молитва в наметі на Майдані / Facebook/Oleksiy Satenko

На Майдане присутствуют около тысячи человек, и люди продолжают подходить. Часть митингующих греются возле металлических бочек с огнем. Несколько сотен человек находятся возле сцены.

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