На киевском Майдане Независимости начался молебен
09:06, 20 января 2014Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, со сцены Майдана с речью выступают представители Украинской греко-католической церкви.
Молитва в палатке на Майдане / Facebook/Oleksiy Satenko
На Майдане присутствуют около тысячи человек, и люди продолжают подходить. Часть митингующих греются возле металлических бочек с огнем. Несколько сотен человек находятся возле сцены.
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