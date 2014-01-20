На Грушевского правоохранители гремят щитами и стреляют в журналистов - СМИ
Правоохранители на улице Грушевского делают психологическую атаку, гремя щитами, и стреляют резиновыми пулями в сторону протестующих.
Как сообщает ТСН протестующие отвечают милиции камнями и ”коктейлями Молотова”.
При этом был травмирован еще один журналист - ему в голову попала резиновая пуля.
Кроме того, со стороны рядов правоохранителей в сторону телеоператоров и фотокорреспондентов светят лучи лазерных указок или прицелов. Эти сотрудники СМИ одеты в жилеты с надписью ”Пресса” и каски, то есть их легко распознать. При этом лучи направляют в лица операторам.
На данный момент протестующие создают баррикады из сгоревших автобусов, кусков забора и других материалов. Активный натиск демонстрантов утих, лишь изредка гремят взрывы. Еще догорает один автобус, который правоохранители пытаются затушить с помощью водометов, а также ярко вспыхнула ”десятка”, которая горела рядом со входом на стадион.
Правоохранители начали направлять водометы в сторону активистов. Стоит отметить, что применение водометов против демонстрантов в минусовую температуру запрещено, это считается пытками. В Киеве сейчас 5-9 градусов мороза.