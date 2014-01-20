На Грушевского правоохранители гремят щитами и стреляют в журналистов - СМИ

Как сообщает ТСН протестующие отвечают милиции камнями и ”коктейлями Молотова”.

При этом был травмирован еще один журналист - ему в голову попала резиновая пуля.

Кроме того, со стороны рядов правоохранителей в сторону телеоператоров и фотокорреспондентов светят лучи лазерных указок или прицелов. Эти сотрудники СМИ одеты в жилеты с надписью ”Пресса” и каски, то есть их легко распознать. При этом лучи направляют в лица операторам.

На данный момент протестующие создают баррикады из сгоревших автобусов, кусков забора и других материалов. Активный натиск демонстрантов утих, лишь изредка гремят взрывы. Еще догорает один автобус, который правоохранители пытаются затушить с помощью водометов, а также ярко вспыхнула ”десятка”, которая горела рядом со входом на стадион.

Правоохранители начали направлять водометы в сторону активистов. Стоит отметить, что применение водометов против демонстрантов в минусовую температуру запрещено, это считается пытками. В Киеве сейчас 5-9 градусов мороза.