На Грушевского облитые из водометов люди умоляют о дождевиках и теплой одежде - СМИ

Сейчас на Грушевского работает уже два водомета, передает ТСН.

В социальной сети Facebook пишут о том, что активистам нужны дождевики и теплая одежда. Киевлян призывают приносить все, что сухое и теплое, на ул. Грушевского, ведь людей обливают водой из водометов в мороз.

Читайте такжеВ милиции отрицают использование водометов против митингующих

ТСН отмечает, что количество людей на Грушевского уменьшается.

Как сообщал УНИАН, возле стадиона ”Динамо” на ул. Грушевского в Киеве милиция продолжает попытки облить митингующих водой из пожарных брандспойтов.

Если раньше правоохранители использовали водометы для гашения подожженных митингующими автомобилей, принадлежащих МВД, то сейчас поток воды направлен в митингующих.

Следует отметить, что сегодня ночью в Киеве температура воздуха - 9 градусов мороза, а в соответствии с общепринятыми в мире нормами, водометные средства не могут быть использованы против людей, если температура воздуха падает ниже +5 градусов.