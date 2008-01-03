Яценюк: разговоры о Яценюке-преемнике - глупость

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает нелепостью слухи о том, что он является преемником Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «Україна молода» от 3 января.

«Да ну, это глупость. Все эти разговоры о ЯЦЕНЮКЕ-«преемнике» - не более, чем дискредитация меня лично», - сказал спикер.

Он отметил, что такие слухи являются одним из методов создать для него проблемы в отношениях с разными людьми. «Я эти вопросы даже близко не рассматриваю», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, согласится ли он на это, если его будет просить В.ЮЩЕНКО А.ЯЦЕНЮК сказал: «Наш Президент - молодой, с первым сроком... Зачем ему меня просить?! Конституцией предусмотрена возможность баллотироваться во второй раз».