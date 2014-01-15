ЕСПЧ не запрещал правительству Украины вмешиваться в акции протеста - Лукаш
Ходатайство в ЕСПЧ было подано 13 декабря 2013 года пятью участниками акции на столичном Майдане Незалежности.
Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить ходатайство относительно запрета правительству Украины вмешиваться в акции протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш на брифинге.
По ее словам, ходатайство в ЕСПЧ было подано 13 декабря 2013 года пятью заявителями - участниками акции на столичном Майдане Незалежности, а 23 декабря Министерство юстиции уже получило решение от ЕСПЧ.
“В этом письме правительство уведомили, что 17 декабря 2013 года палатой Европейского суда было отказано в удовлетворении ходатайства заявителей относительно принятия временных мер на основании правила 39 регламента суда, в котором они обращались с просьбой в Европейский суд дать правительству Украины указания воздержаться от вмешательства в акции протестов путем разгона или блокирования протестующих”, - сказала Лукаш.