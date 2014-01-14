Гриценко: люди Яценюка прослушивали "Беркут" и могли знать о планах разгона Майдана 30 ноября

Об этом он заявил в эфире Общественного телевидения, пишет Украинская правда.

Один из офицеров "Беркута" передал Гриценко радиозаписи переговоров всех спецподразделений, которые происходили в ночь с 29 на 30 ноября с 3 утра до примерно 6:20 утра.

"Я сделал несколько копий, чтобы осталось. Потому что я не верю, что Пшонка проведет расследование. И в том уже убедился. Я передал официально это Пшонке и потом на допросе это подтвердил, что они (переговоры) действительно настоящие. И они сказали, что это действительно настоящие переговоры", - рассказал депутат.

"Потом был разговор с Яценюком и он говорит: "Знаешь, зря ты это сдела ... Потому что до этого мы контролировали все радиопереговоры "Беркута", - процитировал Гриценко разговор с Яценюком.

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"То есть имели доступ к частоте, прослушивали и знали, куда "Беркут" перемещается. А после того, как передал (записи правоохранителям), вроде эта возможность лишилась", - пояснил он.

"Если Яценюк и его люди контролировали эти переговоры, то на тех пленках, которые я передал, было четко видно, что с 3 утра это побоище готовилось. Четко были позывные названы, улицы, подразделения, кто куда идет... У меня простой вопрос, почему не спасли людей, которых избили почему немедленно не приехали и не вызывали других?"- отметил Гриценко.

Записи переговоров "Беркута" были обнародованы в интернете.

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