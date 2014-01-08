Генпрокуратура нашла подозреваемого в превышении полномочий при разгоне Евромайдана

Руководителю одного из управлений ГУ МВД в г. Киеве объявлено о подозрении в превышении должностных полномочий, то есть в умышленном совершении должностным лицом действий, которые выходят за пределы предоставленных ему полномочий во время событий, произошедших 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении процессуального руководства в уголовных производствах Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время УНИАН в Генпрокуратуре не назвали фамилию человека, которому вручили сообщение о подозрении. Однако источники, которые имеют отношение к правоохранительным органам, не исключают, что этим лицом может быть командир Киевского “Беркута” Сергей Кусюк.

Тем не менее, в настоящее время эта информация не нашла официального подтверждения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

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Он также подчеркнул, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова, согласно которым они якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями секретаря СНБО Андрея Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.

16 декабря Клюев дал показания в Генпрокуратуре. Также он несколько раз публично опровергал заявления о своей причастности к разгону Евромайдана.