Яценюк просит ГПУ разобраться с чиновниками Минкульта за запугивание УГКЦ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

Яценюк сказал, что как прихожанин Украинской греко-католической церкви также обращается к Президенту Украины Виктору Януковичу: «Вы мне молиться никогда не запретите, как и миллионам украинцев».

По словам Яценюка, это происходит «на фоне того, что Папа Римский (Франциск) два дня назад в своей мессе поддержал украинский народ в его борьбе и стремлении к свободе».

Именно поэтому он обращается к генеральному прокурору Виктору Пшонке, чтобы Генпрокуратура «немедленно открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Минкульта, которые вмешались в свободу вероисповедания».

Яценюк выразил надежду, что «прихожане всех церквей станут на защиту нашего права молиться там, где мы хотим. И Янукович никогда не станет нам в этом преградой».

Как сообщал УНИАН, глава УГКЦ Святослав Шевчук заявил, что Министерство культуры предупредило Украинскую греко-католическую церковь о возможном прекращении деятельности ее религиозных организаций из-за присутствия на Майдане.

В письме Министерства культуры отмечается, что в соответствии с требованиями ст. 21 Закона “О свободе совести и религиозных организациях”, богослужения, религиозные обряды, церемонии и процессии без соответствующих разрешений могут проводиться лишь в культовых зданиях и на прилегающей территории, в местах паломничества, квартирах и домах граждан, на кладбищах. В других случаях, говорится в письме, публичные богослужения и обряды проводятся каждый раз с разрешения соответствующей горгосадминистрации. “Несоблюдение приведенных предписаний, согласно положению ст. 16 Закона “О свободе совести и религиозных организациях”, может служить основанием для постановки перед судом вопроса о прекращении деятельности соответствующих религиозных организаций”, - говорится в письме.

Как сказал предстоятель УГКЦ, церковь не является участником политических процессов, но она не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке.