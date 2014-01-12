Форум Евромайданов в Харькове остался без света

Как сообщил Радио Свобода руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, уже через минуту после этого организаторы форума позвонили на коммунальную горячую линию. Там ответили: «У вас ремонтируют».

Несмотря на отключение света, работа форума Евромайданов продолжается. Объявление резолюции форума под открытым небом предварительно планируется на 13:30.

Наряду с заседанием проходит организованный Партией регионов пикет, в котором принимают участие около полусотни человек. Они скандируют «Долой из города», «Евромайдану - нет», «Возвращайтесь к себе на работу».

В субботу работа форума Евромайданов началась со значительным опозданием из-за неопределенности с местом проведения сборов и нападение агрессивных молодчиков.