Форум Евромайданов в Харькове остался без света
В помещении Харьковской правозащитной группы, где продолжается работа первого всеукраинского форума Евромайданов, исчезло электроснабжение
Как сообщил Радио Свобода руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, уже через минуту после этого организаторы форума позвонили на коммунальную горячую линию. Там ответили: «У вас ремонтируют».
Несмотря на отключение света, работа форума Евромайданов продолжается. Объявление резолюции форума под открытым небом предварительно планируется на 13:30.
Наряду с заседанием проходит организованный Партией регионов пикет, в котором принимают участие около полусотни человек. Они скандируют «Долой из города», «Евромайдану - нет», «Возвращайтесь к себе на работу».
В субботу работа форума Евромайданов началась со значительным опозданием из-за неопределенности с местом проведения сборов и нападение агрессивных молодчиков.