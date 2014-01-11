В Харькове милиция задержала 18 парней, которые пытались прорваться на форум Евромайданов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области Наталья Захарова.

По ее словам, молодчики задержаны за нарушение общественного порядка. Их доставили в Ленинский райотдел милиции Харькова для выяснения всех обстоятельств и принятия процессуального решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове с двухчасовой задержкой начался Первый всеукраинский форум Евромайданов. Делегаты форума начали заседание в Свято-Дмитриевском Храме УАПЦ. Перед этим форум не смог начаться в помещении автомобильно-дорожного техникума и храма Святого Ивана Богослова УПЦ КП.

Для участия в форуме зарегистрировались 119 делегатов из 21 области и АР Крым.

Как только форум начался, журналистам в зале организаторы мероприятия заявили, что храм штурмуют “титушки”.

молодчики пытались ворваться в храм, где проходит форум, однако их не пропустила самооборона мероприятия. Дверь в храм успели закрыть. Однако молодчики во время столкновения с охранниками успели распылить в лицо нескольким людям газ из баллончика. К храму прибыли сразу несколько десятков милиционеров. Правоохранители оттеснили молодчиков к зданию, которое расположено рядом с храмом, и окружили их кольцом. Милиционеры задержали молодчиков, обыскали их и завели в автобус.

Справка УНИАН. Участники форума Евромайданов планируют рассмотреть острые вопросы сотрудничества Евромайданов, в частности, координацию действий, информационную политику, обеспечение безопасности, художественное сотрудничество.

Кроме того, делегаты должны начертить план действий для установления в Украине “ответственной демократии”.

Своим опытом против режима и стратегиями построения гражданского общества поделятся специальные гости из Польши - один из основателей Хельсинского комитета Польши Збигнев Ромашевский и один из основателей “Солидарности” Збигнев Буяк.

В первый день запланировано заседание рабочих групп в соответствии с вопросами повестки дня, во второй — принятие совместной резолюции.