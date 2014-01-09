Официальный курс валют на 10 января

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 10 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Если бы митингующих волновал курс гривни, они бы не выходили на Майдан - Азаров 100 USD США – 799.3000 (на 9 января – 799.3000) 100 EUR – 1088.0072 (на 9 января – 1086.5684) 10 RUR – 2.4108 (на 9 января – 2.4474). Все курсы валют на 10 января

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