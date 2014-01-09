Официальный курс валют на 10 января
19:55, 09 января 2014Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
Нацбанк установил курс гривни / Фото: hvylya.org
На 10 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 9 января – 799.3000)
100 EUR – 1088.0072 (на 9 января – 1086.5684)
10 RUR – 2.4108 (на 9 января – 2.4474).
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