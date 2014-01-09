Врачи рассказали, сколько Чорновол должна пробыть в стационаре

Пострадавшая в результате избиения журналистка и общественная активистка Татьяна Чорновол должна находиться в стационаре еще как минимум 6-7 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге экс-министр здравоохранения, известный ученый-нейрохирург Николай Полищук.

“Выписывать Татьяну из стационара рано - опасно для ее здоровья. Я могу сказать, что как минимум 6-7 дней она должна находиться в стационаре. Пациентка нуждается в дальнейшем лечении в стационарных условиях. Это может быть специализированная клиника, а может и нет. Но стационар обязателен, и об этом говорят лечащие врачи Татьяны”, - подчеркнул Полищук.

Также он прибавил, что амнезия в течение нескольких часов, которую имела Чорновол после ее избиения, является серьезным признаком заболевания.

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“Длительность амнезии Татьяны исчисляется часами. Такая большая продолжительность амнезии относится к высокой группе риска внутричерепных осложнений. К счастью для Татьяны, этих осложнений у нее нет. Я сегодня видел Татьяну и могу сказать, что она чрезвычайно быстро устает. В этой связи она не критически оценивает свои возможности, и поэтому врачи рекомендуют ей продлить лечение”, - сказал Полищук.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была прибавлена еще одна статья - о нанесении тяжких телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

В рамках расследования задержаны пять подозреваемых.

6 января в Министерстве здравоохранения заявили, что консилиум врачей пришел к заключению, что жестоко избитая Чорновол уже выздоравливает и может продолжить лечение дома.