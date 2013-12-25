По факту избиения журналистки Чорновил открыто уголовное производство

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай Жукович.

Он проинформировал, что работники ГАИ обнаружили Чорновил в автомобиле, который съехал в кювет вблизи Борисполя, и направили ее в травмпункт.

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"Работники Госавтоинспекции увидели неправильно припаркованный автомобиль, после чего обнаружили водителя с многочисленными травмами и направили женщину в травмпункт", - сказал он.

По данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле и ее "подрезал" неизвестный автомобиль темного цвета. Неизвестные вытащили журналистку из машины и избили, после чего автомобиль столкнули в кювет.

Данное происшествие зафиксированная и открыто уголовное производство.

Как известно, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил побили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. У Чорновил сотрясение мозга, а на лицо пришлось накладывать швы.

Народный депутат Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook написал, что сохранилась запись видеорегистратора из машины Чорновил. Сейчас она изучается в штабе Майдана. “Предварительно: нападавших было трое, марка и номер машины зафиксированы, номер такой в базе данных есть... Думаю, генерал Виталий Ярема как профессионал уголовного розыска разберется быстро, по крайней мере, быстрее милиции...”, - отметил Гриценко.