Чорновол хотели выписать из больницы в момент ухудшения состояния - муж

Журналистку Татьяну Чорновол, которая была избита 25 декабря, пытались выписать из больницы как раз в момент обострения последствий сотрясения головного мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил муж потерпевшей Николай Березовый.

“Когда в Министерстве здравоохранения сделали это провокационное заявление (что Чорновол не нуждается в стационарном лечении) на 14-й день у человека, который получил сотрясение мозга, идет обострение. Цель всего этого - навредить Татьяне”, - сказал Березовый.

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Также он отметил, что Татьяна Чорновол продолжает чувствовать себя плохо. «Работать она еще не может, у нее постоянные головные боли и держится температура. И пока еще ответа, какой воспалительный процесс вызывает температуру, нет. Поэтому вести разговоры о выписке просто цинично и лживо. Поэтому мы надеемся, что больница устоит перед давлением, а врачи останутся верными клятве Гиппократа”, - сказал Березовый.

Кроме того он отметил, что милиция с момента нападения на Чорновол уже провела несколько допросов потерпевшей. Он уточнил, что уже было проведено 4 допроса.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

В рамках расследования задержаны пять подозреваемых.