7 человек, включая троих милиционеров, попали в ДТП в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В результате аварии пострадали семь человек: трое милиционеров - сотрудников патрульной службы, водитель и трое пассажиров Mercedes. Все доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что один из пострадавших милиционеров, 37-летний старший инспектор роты полка патрульной службы, капитан милиции получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Врачи определяют его состояние как тяжелое, неконтактное.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему телесные повреждения средней тяжести (ч.1 ст.286 УК Украины), прокуратурой области начато уголовное производство.

На данный момент установлено, что сотрудники патрульной службы в момент ДТП находились на службе в форменной одежде, с табельным огнестрельным оружием и ехали на вызов с включенными специальными сигналами.

Проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.