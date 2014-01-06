Евромайдановцев на Сочельник будут угощать 12-ю постными блюдами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

В праздничном меню из 12 блюд, которое готовится сегодня для встречи Сочельника на Майдане, кроме трех видов кутьи, также будут пирожки, калачи, винегрет и даже борщ и грибной суп.

"Один из видов кутьи (во взваре с медом и маком) приготовлен по рецепту голодных лет, когда не было пшеницы и люди вынуждены были использовать то, что уродило, – яблоки, груши", - сообщил комендант Дома профсоюзов Степан Кубив.

Праздничные блюда начнут раздавать, начиная с 17.00. Комендант Сергей Аверченко также напомнил, что в пяти пирожках будут запечены пять фасолин "специального калибра", и те, кому они достанутся, получат специальные подарки от Майдана – украшения на елки и разрисованные каски самозащитников народного протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и весь православный мир, который живет по юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательно на предрождественском ужине должны быть кутья и взвар.

А с первой звездой уже можно колядовать. По библейским преданьям, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.