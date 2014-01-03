Закон об амнистии участников Евромайдана не выполняется - защитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге адвокат Алиса Дорогая, которая является защитником задержанного активиста Андрея Дзиндзи и его адвоката Виктора Смалия.

Она подчеркнула, что адвокатами поданы ходатайства в прокуратуру города, а также в районные прокуратуры по поводу освобождения участников мирных акций. В то же время, по ее словам, “никакой реакции по этому поводу нет”.

В то же время она подчеркнула, что в принципе такие ходатайства и не нужны, ведь “согласно правовой процедуре, когда есть такой закон, правоохранительные органы должны реагировать самостоятельно, то есть они по собственной инициативе должны составлять соответствующие представления в суд и просить освободить от ответственности подозреваемых”.

Дорогая подчеркнула, что ничего этого не происходит.

По ее словам, закон не исполняется, а поскольку данный закон был подписан Президентом Украины, то он должен прореагировать на это и обеспечить исполнение закона.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций. Документ освобождает от ответственности лица, которые были участниками акций протеста с 21 ноября до дня вступления в силу закона.

23 декабря Президент Виктор Янукович подписал данный закон.

В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно «применить на практике из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».