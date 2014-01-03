Закон об амнистии участников Евромайдана не выполняется - защитники
Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», который должен был освободить от ответственности участников массовых акций, состоявшихся в связи с жестким разгоном «Беркутом» Евромайдана в Киеве, не исполняется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге адвокат Алиса Дорогая, которая является защитником задержанного активиста Андрея Дзиндзи и его адвоката Виктора Смалия.
Она подчеркнула, что адвокатами поданы ходатайства в прокуратуру города, а также в районные прокуратуры по поводу освобождения участников мирных акций. В то же время, по ее словам, “никакой реакции по этому поводу нет”.
В то же время она подчеркнула, что в принципе такие ходатайства и не нужны, ведь “согласно правовой процедуре, когда есть такой закон, правоохранительные органы должны реагировать самостоятельно, то есть они по собственной инициативе должны составлять соответствующие представления в суд и просить освободить от ответственности подозреваемых”.
Дорогая подчеркнула, что ничего этого не происходит.
По ее словам, закон не исполняется, а поскольку данный закон был подписан Президентом Украины, то он должен прореагировать на это и обеспечить исполнение закона.
Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций. Документ освобождает от ответственности лица, которые были участниками акций протеста с 21 ноября до дня вступления в силу закона.
23 декабря Президент Виктор Янукович подписал данный закон.
В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно «применить на практике из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».