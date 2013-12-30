"Свобода" проведет в Киеве факельное шествие в честь 105-й годовщины Бандеры

Об этом сообщает сайт партии.

Согласно сообщению, сбор участников начнется в 18:00 на Майдане Незалежности. Марш пройдет по центральным улицам столицы, после чего свободовцы проведут митинг на Майдане.

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По данным партии, в этом году марш состоится уже в восьмой раз.

Одновременно на странице ФБ-сообщества Евромайдан и официальных сайтах оппозиционных партий ВО "Батькивщина" и УДАР нет никаких комментариев или сообщений относительно запланированного "​​Свободой" марша.