"Свобода" проведет в Киеве факельное шествие в честь 105-й годовщины Бандеры
16:24, 30 декабря 2013Политика
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1 января 2014 Всеукраинское объединение "Свобода" организует в Киеве факельный марш по случаю 105-й годовщины со дня рождения руководителя ОУН Степана Бандеры
Факельный марш во Львове 1 января 2013 года
Об этом сообщает сайт партии.
Согласно сообщению, сбор участников начнется в 18:00 на Майдане Незалежности. Марш пройдет по центральным улицам столицы, после чего свободовцы проведут митинг на Майдане.
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По данным партии, в этом году марш состоится уже в восьмой раз.
Одновременно на странице ФБ-сообщества Евромайдан и официальных сайтах оппозиционных партий ВО "Батькивщина" и УДАР нет никаких комментариев или сообщений относительно запланированного "Свободой" марша.
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