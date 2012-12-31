Ко дню рождения Бандеры в Киеве состоится факельный марш

В Киеве 1 января состоится факельное шествие по случаю дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Начало марша – в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, 1 января на Прикарпатье в Историко-мемориальном музее Степана Бандеры в Старом Угрынове в 11.00 состоится вече по случаю 104-й годовщины со дня рождения проводника ОУН. В праздничных мероприятиях примет участие лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

Также в мероприятии примут участие народный депутат Украины, председатель Ивано-Франковской областной организации ВО «Свобода» Александр Сыч, председатель Ивано-Франковского областного совета Василий Скрипничук, депутаты местных советов от ВО «Свобода».

В Ивано-Франковске в этот день в 14.00 начнется шествие по маршруту: Вечевая площадь – ул. Независимости – ул. Степана Бандеры – Европейская площадь.

В 14.30 на Европейской площади Ивано-Франковска возле памятника проводнику ОУН начнется праздничное вече по случаю 104-й годовщины со дня рождения С.Бандеры с участием представителей духовенства и общественности города.