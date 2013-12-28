Евромайдан должен двигаться на восток Украины - Луценко

16:45, 28 декабря 2013
Политика
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Луценко считает, что русскоязычные украинцы также имеют право на украинский патриотизм.

Луценко хочет, чтобы к Майдану присоединился восток Украины

Евромайдан должен распространять свои идеи в Восточной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил оппозиционный политик, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко сегодня во время выступления на харьковском Евромайдане.

«Нам необходимы справедливые европейские правила жизни и это сегодня осознает 62% населения. Что делать дальше Майдану? Наступать на восток, захватывать головы соотечественников этими лучшими европейскими правилами», - сказал Луценко.

«Майдан должен начаться по всей Украине, мы все должны доказать, что эта власть – уже не власть для нас и она не имеет силы над нами», - добавил он.

Луценко выразил убеждение, что русскоязычные украинцы также имеют право на украинский патриотизм.

«Чтобы побеждать, мы должны договориться друг с другом. Мы должны сказать честно, украинские демократы должны признать право русскоязычных украинцев на украинский патриотизм. И русский язык должен требовать демократической, европейской Украины так же громко, как этого требует украинский язык», - сказал он.

Политик подчеркнул, что в Украине нет противопоставления культур. Луценко признал, что каждый регион Украины должен иметь право на свою идентичность и историю. По мнению политика, страну должно объединять общее будущее.

«Каждая область имеет право на свою идентичность, на свое исторически-культурное самоопределение, но при этом, имея разное прошлое, мы должны осознать, что мы имеем общее современное, у нас общий враг и он сидит в Межигорье, и грабит всех – и львовян, и франковцев, и одесситов, и харьковчан. Общая беда объединяет, но еще больше объединяет общее будущее», - подчеркнул он.

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«На сегодняшний день единственная причина, почему 20%, которые поддерживают Януковича, побеждают, потому что нас разделили. Украинский народ делят, внушают ему в голову, что мы разные, что якобы здесь есть москали и якобы здесь есть бандеровцы, забывая о том, что это один великий народ, у которого разная история, но общее будущее», - добавил политик.

Луценко призвал Евромайдан не искать «мессию, который придет и все сделает». По его мнению, народ должен нанимать политиков для выполнения написанного самим народом плана. Оппозиционер также призвал изменить Конституцию Украины, чтобы действительно вернуть власть народу.

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