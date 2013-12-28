Оппозиция должна выдвинуть единого кандидата на президентских выборах - Луценко

Оппозиция должна выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил оппозиционный политик, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко сегодня во время выступления на харьковском Евромайдане.

«Мы должны услышать фамилию единого кандидата в Президенты как лидера единой команды по выполнению единого плана реформ. Только тогда милиция начнет переходить на сторону народа, только тогда бизнес начнет поддерживать стремление к новой жизни, только тогда здесь, на Майдане, будут не тысячи людей, а десятки и сотни тысяч, только тогда люди визуально поймут, что вот человек, который положит свое будущее за наше общее будущее и он нанимается выполнять наш план, а не просто менять свою личную жизнь», - сказал Луценко.

Оппозиционер подчеркнул, что он лично не выделяет ни одного из оппозиционных кандидатов. Луценко отметил, что единый кандидат должен быть выдвинут общим решением.

«Есть четыре кандидата в Президенты на свободе и одна в тюрьме. Других не будет, выбирать нужно между ними. Скажу откровенно, мне безразлично, кто из них станет Президентом, если будет единый план, единая команда и единый лидер», - подчеркнул политик.