Янукович поручил вдвое увеличить размер премии Шевченко

14:16, 27 декабря 2013
Политика
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Виктор Янукович поручил правительству предусмотреть в проекте Закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» расходы на осуществление выплаты денежной части Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Янукович поручил увеличить размер премии Шевченко

Согласно документу, размер премии должен быть увеличен вдвое по сравнению с 2013 годом, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Кроме того, Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить финансирование ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции Национального музея Шевченко.

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Такое поручение глава государства дал во время проведения Совета регионов 26 декабря.

2014 год станет годом широкого празднования 200-летия со дня рождения Кобзаря. В рамках подготовки к празднованию в Национальном музее Шевченко и его филиалах в Киеве продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Поручение подписано в связи с тем, что ранее, из-за срыва оппозицией сессии Киевсовета, на которой должны были рассматриваться вопросы бюджета города, в частности по финансированию работ в музее, возникла опасность срыва графика работ. В связи со сложившейся ситуацией коллектив музея обратился к Президенту с просьбой не допустить остановки работ, отметили в пресс-службе.

«Как неоднократно отмечали представители власти, уже в марте посетители смогут увидеть обновленный музей, который должен отвечать всем современным стандартам. Мероприятия, в том числе и международные, запланированы в соответствии с Указом Президента Украины Виктора Януковича №257/2012 «О дополнительных мероприятиях по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко» от 11 апреля 2012 года», - говорится в сообщении.

*** Национальная премия имени Шевченко - высшая в Украине награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Денежная часть премии в 2013 году составляла 260 тыс. грн.

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