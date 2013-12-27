Янукович поручил вдвое увеличить размер премии Шевченко

Согласно документу, размер премии должен быть увеличен вдвое по сравнению с 2013 годом, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Кроме того, Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить финансирование ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции Национального музея Шевченко.

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Такое поручение глава государства дал во время проведения Совета регионов 26 декабря.

2014 год станет годом широкого празднования 200-летия со дня рождения Кобзаря. В рамках подготовки к празднованию в Национальном музее Шевченко и его филиалах в Киеве продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Поручение подписано в связи с тем, что ранее, из-за срыва оппозицией сессии Киевсовета, на которой должны были рассматриваться вопросы бюджета города, в частности по финансированию работ в музее, возникла опасность срыва графика работ. В связи со сложившейся ситуацией коллектив музея обратился к Президенту с просьбой не допустить остановки работ, отметили в пресс-службе.

«Как неоднократно отмечали представители власти, уже в марте посетители смогут увидеть обновленный музей, который должен отвечать всем современным стандартам. Мероприятия, в том числе и международные, запланированы в соответствии с Указом Президента Украины Виктора Януковича №257/2012 «О дополнительных мероприятиях по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко» от 11 апреля 2012 года», - говорится в сообщении.

*** Национальная премия имени Шевченко - высшая в Украине награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. Денежная часть премии в 2013 году составляла 260 тыс. грн.