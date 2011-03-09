Во время вручения премии им. Шевченко сработала пожарная сигнализация

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Каневе Черкасской области вручил национальные премии имени Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ поздравил лауреатов премии, отметив, что идеалы Тараса Шевченко остаются для Украины ориентирами в процессе создания европейского сильного и богатого государства.

Во время церемонии вручения премий в помещении государственного музея Тараса Шевченко сработала пожарная сигнализация, но оказалось, что это технический сбой, и церемония вручения премий не была прервана.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН подарил музею в Каневе 102 “Кобзаря”, среди которых один - изданный еще при жизни поэта.

"Эти книги являются уникальными потому, что собраны за очень большой период времени", - сказал руководитель Харьковской ОГА. Как заметил М.ДОБКИН, ранее эта уникальная коллекция находилась в частной собственности, сообщает пресс-служба Президента Украины.

"От харьковской общины, от Слобожанщины примите, пожалуйста, 102 "Кобзаря". Я считаю, это будет еще одним способом показать всем, что наша страна едина, как никогда", - подчеркнул Г. ДОБКИН.

В свою очередь директор музея Николай КОЛОМИЕЦ назвал подарок харьковчан символическим и таким, который даст возможность каждому украинцу еще раз приобщиться к творчеству нашего выдающегося поэта, почувствовать величие его духа. "Этот подарок символизирует единство Украины, ее целостность", - убежден директор музея.

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ сказал: "Это как раз то, что говорит наш Президент Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ – это развитие межрегиональных связей. Ваш подарок сегодня – это первый шаг. Кобзарь объединяет Украину".

Возле могилы Тараса Шевченко состоялись торжественные мероприятия по случаю 197-й годовщины со дня рождения поэта, в которых приняли участие Н.АЗАРОВ, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, члены правительства и представители местной власти.

Как сообщал УНИАН, одного из названных лауреатов премии - писателя Василия Шкляра на церемонии не было. Ранее он обратился с письмом к Виктору Януковичу, где заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий Табачник.