СМИ: Милиция задержала брата подозреваемого в избиении Чорновол

Милиция задержала брата Сергея Котенко, который является подозреваемым по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол - Александра.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на адвоката последнего Алексея Назаренко.

Также защитник Котенко рассказал, что накануне Сергей сам решил сдаться милиции.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытянули Черновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

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Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 26 декабря было открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В МВД сообщили, что задержали трех подозреваемых в избиение Чорновол.