Милиция просит суд избрать меры пресечения в отношении 4 лиц по делу Чорновол

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, как говорится в сообщении, в выполнение поручения Президента Виктора Януковича о привлечении к ответственности виновных в избиении журналистки и общественной активистки Чорновол правоохранительные органы сообщили Комитету по оперативному реагированию на инциденты с участием СМИ, который действует при Межведомственной рабочей группе по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, о том, что по подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека.

Главное следственное управление МВД подало в суд ходатайство об избрании мер пресечений в отношении подозреваемых, подчеркивается в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря на журналистку и общественного деятеля Чорновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.

Президент Украины жестко осудил это проявление насилия и подчеркнул, что правоохранители должны раскрыть это преступление и привлечь виновные к ответственности. Янукович поручил министру внутренних дел Виталию Захарченко срочно принять все необходимые меры для расследования.