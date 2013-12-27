Азаров: Досрочный возврат средств от выкупа Россией украинских евробондов не предусмотрен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«Те условия, на которых мы подписали кредит, не предусматривают никаких досрочных возвратов и погашений... Не будет этого», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты.