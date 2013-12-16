Фракция ПР потребовала от Азарова переформатировать Кабмин на 90% - Герман
10:34, 16 декабря 2013Политика
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Парламентская фракция Партии регионов потребовала от премьер-министра страны Николая Азарова переформатировать состав правительства на 90%
Анна Герман озвучила требования фракции
Как передает РИА Новости, об этом сообщила журналистам в понедельник депутат от Партии регионов Анна Герман.
«Мы ставили перед Азаровым сегодня требование переформатирования правительства на 90%», - сказала Герман по результатам встречи депутатов фракции с премьер-министром.
«Азаров сказал, что он ознакомит сегодня (в понедельник) с позицией фракции президента и что обязательно выводы будут сделаны», - добавила Герман.
По ее словам, фракция не обсуждала вопрос отставки самого премьера.
Ранее сегодня сообщалось, что Президент Украины Виктор Янукович может в ближайшее время уволить трех министров.
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