Фракция ПР потребовала от Азарова переформатировать Кабмин на 90% - Герман

Как передает РИА Новости, об этом сообщила журналистам в понедельник депутат от Партии регионов Анна Герман.

«Мы ставили перед Азаровым сегодня требование переформатирования правительства на 90%», - сказала Герман по результатам встречи депутатов фракции с премьер-министром.

«Азаров сказал, что он ознакомит сегодня (в понедельник) с позицией фракции президента и что обязательно выводы будут сделаны», - добавила Герман.

По ее словам, фракция не обсуждала вопрос отставки самого премьера.

Ранее сегодня сообщалось, что Президент Украины Виктор Янукович может в ближайшее время уволить трех министров.