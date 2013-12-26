Саакашвили говорит, что не получал запрета на въезд в Украину (видео)

Михаил Саакашвили не получал запрета украинских ведомств на въезд в Украину. Об этом бывший президент Грузии заявил 5 каналу во время эксклюзивного интервью. Однако, сообщил, что уже имел трудности с пересечением границы во время последнего посещения Украины в начале декабря.

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013 год): "Нет, я их не получал, хотя следует сказать, что когда я прилетал последний раз в Киев на встречу с лидерами политических партий на Майдан, какие-то проблемы при въезде действительно возникли, но предвидев это со мной приехала група лидирующих европарламентариев. Когда мы были в аеропорту "Борисполь", они меня окружили со всех сторон, когда мы выходили была задержка, но тогда все обошлось".

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Напомним, депутат-регионал Олег Царев обратился в СБУ и МИД с просьбой запретить въезд в Украину бывшему президенту Грузии и еще 35 иностранным политикам. СБУ признала, что такой запрет существует, однако кто именно теперь является персоной нон-грата не уточнила. В свою очередь МИД заявило, что вопрос запрета на въезд в Украину не в их компетенции.