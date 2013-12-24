26 декабря (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. О чем действительно договорились президенты Украины и РФ? Экономические последствия договоренностей в кратко- и долгосрочной перспективе.

2. Чем поступилась Украина ради российского кредита и снижения цены на газ?

3. На какой срок Украине хватит российских денег?

4. Получит ли «Газпром» украинскую ГТС?

5. Возможен ли «разворот» внешней политики Украины в сторону ЕС в ближайшее время?

Участники круглого стола:

1. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам

3. ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

4. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, эксперт Института стратегического партнерства

5. АНДРЕЙ НОВАК, председатель Комитета экономистов Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)