Оппозиция еще не определилась, будет ли поддерживать пеший ход к «Межигорью» 29 декабря
18:04, 24 декабря 2013Политика
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Оппозиция еще не определилась, будет ли поддерживать пеший ход к президентской резиденции «Межигорье» 29 декабря.
Оппозиция еще думает - идти к "Межигорью" или нет / Фото Мустафи Найєма
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Штабе национального сопротивления Виталий Кличко.
“Я уверен в том, что все действия должны быть согласованными. Есть общественный совет, есть разные организации, и только скоординировав наши действия, мы сможем победить. А если каждый будет тянуть в свою сторону, нам будет намного тяжелее добиться победы. Поэтому такое решение должно быть принято совместно политическими партиями”, - сказал Кличко.
Как известно, в сети Facebook распространяется предложение общественных активистов в воскресенье, 29 декабря, собраться возле станции метро «Героев Днепра» и оттуда пешим ходом двинуться к Межигорью.
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