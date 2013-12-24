Оппозиция еще не определилась, будет ли поддерживать пеший ход к «Межигорью» 29 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Штабе национального сопротивления Виталий Кличко.

“Я уверен в том, что все действия должны быть согласованными. Есть общественный совет, есть разные организации, и только скоординировав наши действия, мы сможем победить. А если каждый будет тянуть в свою сторону, нам будет намного тяжелее добиться победы. Поэтому такое решение должно быть принято совместно политическими партиями”, - сказал Кличко.

Как известно, в сети Facebook распространяется предложение общественных активистов в воскресенье, 29 декабря, собраться возле станции метро «Героев Днепра» и оттуда пешим ходом двинуться к Межигорью.